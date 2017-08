Far Cry 5 - Video: Preview-Special von Ubisoft stellt alle Neuerungen vor

Dienstag, 22. August 2017 um 13:02

Ubisoft hat zur Gamescom 2017 ein Preview-Special zu Far Cry 5 veröffentlicht. Darin stellen die Entwickler noch einmal ausführlich die wichtigsten Neuerungen des Open-World-Ego-Shooters vor.

Zu sehen sind in dem Video knapp 5 Minuten Gameplay, in dem sich der Held des Spiels, ein Junior Sheriff aus dem US-Bundesstaat Montana, mit einer fiktiven Sekte anlegt. Dazu erfahren wir erneut, wie gefährlich wilde Tiere in Far Cry 5 sein können, sogar ein Stier kann uns im Spiel attackieren.

Unser eigenes Preview-Video: Ist dieses Redneck-Amerika nun Satire oder Realität?

Außerdem erläutert das Ubisoft-Special die Funktionen des neuen Kompasses und erklärt, was sich im Spiel mit Dynamit und Bomben aus einem Flugzeug anrichten lässt.

Noch mehr Infos zu allen Neuerungen von Ubisofts neuem Shooter, finden Sie in unserer ausführlichen Preview von Far Cry 5.