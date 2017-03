Fast & Furious 8 - Neuer Action-Trailer lässt es ganz schön krachen

Donnerstag, 09. März 2017 um 16:36

The game has changed: Vin Diesel meldet sich im neuen Action-Trailer zu Fast & Furious 8 zurück, der in vielen neuen Szenen wilden Verfolgungsjagden und spektakulären Stunts auf der Straße, in der Wüste und auf dem Eis zeigt - inklusive Autos, die vom Himmel fallen, Panzern und sogar einem U-Boot.

Dom wechselt anscheinend die Seiten und wird von der geheimnisvollen Cipher (Charlize Theron) gezwungen, für sie zu arbeiten. Sein Team versucht mit Hilfe von Hobbs (Dwayne Johnson) ihn zurückholen.

Zur Besetzung gehören Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Jason Statham, Kurt Russell und Charlize Theron als neue Gegenspielerin. Die Regie führt F. Gary Gray (The Italian Job, Straight Outta Compton)

Fast & Furious 8 rast am 13. April 2017 in die deutschen Kinos.