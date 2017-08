Fe - Gamescom-Trailer zum ungewöhnlichen Action-Adventure

Montag, 21. August 2017 um 20:28

Fe will ohne Worte eine sehr persönliche Geschichte über die Natur erzählen. Wir schlüpfen im Stil von Ori and the Blind Forest in die Rolle eines kleinen Fantasietieres und können eine Waldlandschaft erkunden. Die hübsche Indie-Welt soll uns daran erinnern, das alles miteinander verbunden ist, aber dadurch die Balance auch ständig gefährdet ist. Deshalb stehen neben dem Erkunden auch die Konflikte und Beziehungen der Figuren im Vordergrund.

Im Gamescom-Trailer sehen wir neue Gameplay-Szenen aus dem ungewöhnlichen Abenteuer. Mit Geräuschen interagiert unser kleiner Held mit seiner Umgebung und den Kreaturen, denen er begegnet.

Fe soll Anfang 2018 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.