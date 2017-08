Fear Effect Reinvented - Trailer enthüllt Remake zum PS1-Klassiker, Release für PS4, Xbox One, Switch & PC

Montag, 21. August 2017 um 13:45

Square Enix hat im Rahmen der diesjährigen gamescom bekannt gegeben, dass mit Fear Effect Reinvented ein vollwertiges Remake des PS1-Klassikers in Arbeit ist. Das Action-Adventure erschien im Jahr 2000 und überzeugte Kritiker vor allem durch den besonderen Grafikstil und die cineastische Inszenierung.

Das Remake stammt von den Sushee-Entwicklern, die bereits an Fear Effect Sedna arbeiten, dem nächsten Hauptableger der Reihe. Fear Effect Sedna wurde im Mai des letzten Jahres durch eine Kickstarter-Kampagne erfolgreich finanziert. Um aber auch neue Spieler mit dem Comeback der Reihe anzusprechen, hat man sich dazu entschlossen, ein Remake des PS1-Originals mit verbesserter Grafik sowie Steuerung anzufertigen.

Neben der dichten Atmosphäre von Fear Effect soll das Remake auch die fixe Kamera des Originals zurückbringen. In Feat Effect schlüpfen wir in die Rolle von drei Hauptfiguren, die in Hong Kong nach der vermissten Tochter eines Triaden-Anführers suchen müssen.



Fear Effect Reinvented soll 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.