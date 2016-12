FIFA 17 - Gameplay-Video zeigt die besten Tore des Jahres 2016

Dienstag, 27. Dezember 2016 um 12:17

Wer aktuell durch das Netz stöbert, wird sich vor Jahresrückblicken kaum retten können. Und auch in der Welt der Videospiele schauen wir gern über unsere Schulter, um zu schauen, was in den letzten 12 Monaten so passiert ist. Wenn es um FIFA 17 geht, dann wollen wir aber keine Verkaufszahlen wissen oder sonstige Statistiken aufgelistet bekommen. Wir wollen eigentlich nur eine Sache: Tore.

Die Entwickler von EA Sports haben sich das bisherige FIFA 17-Jahr ganz genau angeschaut und die besten Tore seit dem Release am 29. September 2016 in ein Video verpackt. Hier sehen Sie die beeindruckendsten Fallrückzieher und die unmöglichsten Kopfbälle.

Moderiert wird das Ganze vom britischen Kommentator und Ex-Fußballer Ray Hudson, der die absurdesten Formulierungen auspackt, um irgendwie die Magie zu beschreiben, die dort auf dem Platz geschieht.