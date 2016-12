FIFA 17 - Grafik-Vergleich: PC und PS4 Pro in 4K gegen PS4

Mittwoch, 07. Dezember 2016 um 15:56

Wir vergleichen die Grafik von FIFA 17 auf dem PC in nativem 4K mit der PS4 Pro im 4K-Modus und der PS4 in 1080p. Unser Player kann bisher nicht mit 4K-Videos umgehen, aber auch via Downsampling sieht man Unterschiede. Das Video in 4K gibt es bei Candyland auf YouTube.

FIFA 17 führt die Frostbite Engine in die FIFA Serie ein und hebt damit die Grafk auf ein neues Level. Zudem wurde ein Patch veröffentlicht, der PS4 Pro Unterstützung gebracht hat. Dadurch wurde die Auflösung und kleinere Effekte wie Tiefenunschärfe verbessert.

Im Video zeigen wir die Teams Arsenal London, FC Barcelona, FC Bayern München, RB Leipzig, Real Madrid und Paris Saint-Germain, die Stadien sind das Emirates Stadium in London, die Allianz Arena in München und das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Im Detail zeigen wir zudem die Spieler Lionel Messi, Neymar Jr., Mats Hummels, Cristiano Ronaldo und Gareth Bale. Wir haben im Video einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.