FIFA 17 - So spielt sich die Demo (Redaktions-Duell)

Plattform: Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, PCErscheinungsdatum: 29.09.2016

FIFA 17 ist der 2016-Ableger der Fußball-Simulation. Erstmals in der Seriengeschichte gibt es damit einen Story-Modus, in dem man den jungen Alex Hunter auf seiner Premier-League-Karriere begleitet. Es gibt unter anderem Zwischensequenzen und diverse Antwortmöglichkeiten bei Interviews. Doch auch auf dem Platz hat sich einiges verändert, etwa wurden die Zweikämpfe und Angriffstechniken überarbeitet. Zudem gibt es Anpassungen an der KI, zum Beispiel beim Abschirmen des Balls. FIFA 17 basiert auf Frostbite-Engine.