Fifa 17 - Test-Video: Spitzensport mit Frostbite-Engine

In unserem Test-Video fühlt Benjamin Blum FIFA 17 auf den Zahn. Die vorab am lautesten beworbene Änderung ist sicher der Wechsel auf die Frostbite-Engine. EA Sports' Fußballsimulation nutzt jetzt also den gleichen Grafikmotor wie die Battlefield-Reihe. Auf dem Platz macht sich das aber weniger bemerkbar, als man denken würde.

Die zweite große Neuerung überrascht uns positiver: Der »The Journey« genannte Karrieremodus macht ordentlich Spaß. In der hübsch inszenierten Kampagne lenken wir die Geschicke des jungen Fußballtalents Alex Hunter.

Klarer Spitzenreiter ist und bleibt FIFA aber bei den Lizenzen: Satte 650 Teams und 36 Ligen hat FIFA 17 im Gepäck. Wer also unbedingt mit dem 1. FC Köln die Meisterschale holen will, kommt an FIFA kaum vorbei.

Das Test-Video basiert auf der Xbox-One-Version von FIFA 17. Die Review-Versionen für den PC und die PS4 lagen zum Testzeitpunkt noch nicht vor.