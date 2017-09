FIFA 18 Karrieremodus - Video: Neue Möglichkeiten für Trainer

Mittwoch, 20. September 2017 um 13:18

So wichtig der Ultimate Team Modus inzwischen auch geworden ist, der Karrieremodus gilt für viele Fans noch immer als das Herzstück von jedem neuen FIFA. Aus diesem Grund schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an, welche Neuerungen EA Sports dieses Jahr in die Trainerkarriere von FIFA 18 eingebaut hat.

Neu sind unter anderem interaktive Live-Transferverhandlungen, dank denen wir Spieler künftig in ausführlichen Zwischensequenzen kaufen, verkaufen und ausleihen können. Außerdem gibt es nun kurze Nachrichten-Videoclips für die wichtigsten Momente unserer Karriere.

Doch stellen diese Neuerungen wirklich Verbesserungen des Managermodus dar oder sind sie nichts anderes als Hochglanzpolitur an der Präsentation von FIFA 18?

