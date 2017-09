FIFA 18 The Journey - Neuer Story-Trailer schickt Alex Hunter um die Welt

Freitag, 01. September 2017 um 06:00

Alex Hunter kehrt in FIFA 18 als Star des Storymodus The Jounrey zurück. Der junge Engländer ist in FIFA 17 gerade erst in der Premier League angekommen und will nun in seiner zweiten Saison gleich die gesamte Fußballwelt erobern.

Im neuen Story-Trailer stellt EA Sports einige Stationen seiner Reise vor. Zu sehen ist Hunter unter anderem in Los Angeles, in südamerikanischen Favelas und sogar in der Münchner Allianz Arena.

Denn in FIFA 18 werden wir in The Journey nicht nur in der englischen Premier League kicken, sondern auch zu internationalen Topclubs wie Paris Saint-Germain, dem FC Bayern München oder LA Galaxy wechseln.

Mehr dazu: Angeblich alle spielbaren Ligen aus The Journey 2 geleakt

Zudem wird Alex Hunter in FIFA 18 auf Haufenweise prominente Fußballer treffen, die extra für The Journey ihren virtuellen Ebenbildern ihre echte Stimme leihen. Zu sehen und zu hören sind unter anderem Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann und Thomas Müller. Sogar der NBA-Star James Harden hat einen kurzen Gastauftritt im Trailer.

Das erwartet uns in The Journey 2: Alex Hunter kehrt zurück