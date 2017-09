FIFA 18 - Trailer zum Story-Modus deutet Alex Hunters Wechsel ins Ausland an

Freitag, 01. September 2017 um 18:50

Zu FIFA 18 ist ein neuer Story-Trailer erschienen, der uns tiefere Einblicke in die neue Geschichte bietet. Zu sehen sind dabei kurze Wortwechsel mit Christiano Ronaldo, Thomas Müller und weiteren Charakteren. Wie aufgrund der vielen verschiedenen Stadien und vor allem vom Anfang des Trailers vermutet werden kann, wird Alex Hunter augenscheinlich den Verein wechseln.

Dabei trefft ihr auf zahlreiche weitere Charaktere, die euch auf dem Weg zum größten Fußballer aller Zeiten entweder helfen oder Steine in den Weg legen werden. All das wird in aufwendig animierten Cutscenes dargestellt, die euch in die Handlung eintauchen lassen sollen. Das soll nicht zuletzt an der Face Scan-Technologie liegen, die in FIFA 18 eingesetzt wird.

FIFA 18 wird am 29. September für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC erscheinen.