FIFA 18 Ultimate Team - Pack Opening: Welchen Spieler-Gegenwert gibt's für 40 Euro?

Freitag, 22. September 2017 um 16:15

Ein neues FIFA bedeutet auch eine neue Saison im Ultimate Team Modus. Unsere Redakteure Julius Busch und Michael Herold haben sich deshalb daran gemacht, ihre eigene Mannschaft im neuen FIFA 18 zum Erfolg zu führen.

Um zu testen, wie schnell man an ein Spitzenteam kommen kann, haben die beiden Premium Gold-Sets im Wert von 40 Euro geöffnet. Zwar hat ihnen das Glück gefehlt, um Cristiano Ronaldo oder einen anderen Superstar mit einem Rating von 90 oder mehr zu ziehen, doch ihre Mannschaft aus Gold-Karten zeigt zum Schluss, was man mit finanziellem Einsatz erreichen kann.

Wie sich der FUT-Modus dieses Jahr im Vergleich zum Vorgänger FIFA 17 verändert hat, erfahrt ihr in unserem Special mit allen Neuerungen des Ultimate Team Modus. Und wie gut EAs Fußballsimulation dieses Jahr insgesamt geworden ist, lest ihr in unserem Test zum langsamsten FIFA aller Zeiten.