FIFA 18 - Video: Warum ist die Demo deutlich langsamer als FIFA 17?

Mittwoch, 13. September 2017 um 15:23

Seit Kurzem ist die FIFA 18 Demo auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar und erlaubt jedem EAs neue Fußball-Simulation gratis auszuprobieren.

Auch wir haben die Gelegenheit genutzt und ein erstes Redaktions-internes Duell ausgetragen: Unsere größten Fußball-Fans Heiko Klinge und Michael Herold treten mit Real Madrid und dem FC Bayern München in einem Multiplayer-Match gegeneinander an und werfen dabei einen Blick auf die Gameplay-Neuerungen von FIFA 18.

Passend dazu: Die sechs wichtigsten Neuerungen in FIFA 18 im Video

Wie unterscheidet es sich vom Vorgänger FIFA 17? Warum ist das Spielgeschehen so viel langsamer als früher? Und wie hat sich das neue FIFA technisch weiterentwickelt?

Die Antworten auf diese Fragen sowie einige Tore bekommt ihr in unserem Angespielt-Video geliefert. Was euch ansonsten neues in FIFA 18 erwartet, erfahrt ihr in unseren Specials zu allen Neuerungen des Story-Modus The Journey, des Ultimate Team Modus und des Karrieremodus.

Alle Infos zur Demo: Download, Team und Inhalte der Testversion von FIFA 18