FIFA 18 vs. PES 18 - Welche Fußball-Simulation hat dieses Jahr die Nase vorn?

Freitag, 16. Juni 2017 um 13:58

Wie jedes Jahr streiten sich Electronic Arts und Konami um die Krone der besten Fußball-Simulation. Das Lizenz-Monster FIFA 18 oder der Gameplay-König Pro Evolution Soccer 2018 - wer wird diese Saison die Nase vorn haben?

Während FIFA dieses Jahr mit Coverstar Cristiano Ronaldo, der ein komplett eigenes Bewegungs-Set verpasst bekommen hat, und der zweiten Saison des Story-Modus The Journey überzeugen will, versucht PES mit noch mehr Realismus auf dem Rasen und neuen Spielmodi wie dem Random Selection Match zu punkten.

Wie unterscheidet sich FIFA 18 von seinem Vorgänger: Alle Neuerungen im Überblick

Johannes Rohe und Julius Busch konnten beide Titel auf der E3 in Los Angeles anspielen und diskutieren in diesem E3-Preview-Video darüber, welche Fußball-Serie dieses Jahr die besseren Neuerungen verspricht. Dazu vergleichen sie FIFA 18 und PES 2018 in den Kategorien Lizenzen, Spielmodi, Grafik und Gameplay.