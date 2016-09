Fifty Shades of Grey 2 - Kino-Trailer: Zweiter Teil der Erotikbestseller-Verfilmung

16.09.2016 11 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im zweiten Teil der dreiteiligen Erotikbestseller-Verfilmung Fifty Shades of Grey von E. L. James bekommt Anastasia Steele (Dakota Johnson) Konkurrenz: Kim Basinger hat bereits Jamie Dornan als Christian Grey verführt.



In weiteren Rollen spielen Tyler Hoechlin (Supergirl) und Marcia Gay Harden (The Newsroom) mit. Die Regie führt James Foley (Verführung einer Fremden). Kinostart ist am 9. Februar 2017.