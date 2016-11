Final Fantasy 15 - PS4 gegen PS4 Pro im 1080p Modus mit verbesserter Grafik

Mittwoch, 30. November 2016 um 16:56

Wir vergleichen die Grafik von Final Fantasy 15 auf PS4 mit der PS4 Pro. Die PS4 Pro Version bietet zwei verschiedene Modi an: zum einen einen Lite-Modus der »Leistung« genannt wird, bei dem das Spiel in 1080p gerendert wird und von einer verbesserten Perfomance profitieren soll, zum anderen einen High-Modus »visuell«, bei dem neben einer erhöhten Auflösung auch kleine grafische Verbesserungen angewendet werden, wie etwa der Detailgrad, Schatten und Kantenglättung. In diesem Video haben wir auf der PS4 Pro in 1080p gespielt und aufgenommen. Nach 10 Jahren Entwicklungszeit sind die Erwartungen an Final Fantasy 15 sehr hoch. Ob sich das Warten gelohnt hat, zeigen wir in unserem Test. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.