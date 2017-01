Freitag, 20. Januar 2017 um 14:15

Wie bereits bekannt ist, könnt ihr ab dem 24. Januar 2017 am Mogry-Chocobo-Karneval teilnehmen, der die Stadt Altissia in einen Gold Saucer-artigen Jahrmarkt verwandelt. Um teilzunehmen, müsst ihr euch den kostenlosen Holiday Pack-DLC für Final Fantasy 15 herunterladen, in dem das Ticket für den Karneval enthalten ist.

Was uns bei dem Ingame-Event erwartet, zeigt uns nun ein Trailer, den Square Enix vor Kurzem veröffentlicht hat. Darin sehen wir den Helden Noctis, der im kunterbunten Mogry-Chocobo-Shirt an Chocobo-Rennen teilnimmt, mit Maskottchen tanzt oder auf Zielscheiben schießt.



Was haltet ihr von dem Event?