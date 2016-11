Final Fantasy XV - Noctis & Co kämpfen im Live-Action-Trailer in unserer Welt

Dienstag, 29. November 2016 um 17:30

Square Enix hat einen Live-Action-Trailer zu ihrem neusten Titel Final Fantasy XV veröffentlicht, in dem vier Kinder versuchen gegen eine übermächtige Bestie zu Kämpfen und von Noctis und seinen Gefährten gerettet werden.

Der atmosphärische Trailer zeigt uns nicht nur einige Gameplay-Szenen und Kampf-Animationen, sondern untermalt die epische Rettungsaktion mit dem Final Fantasy XV-Theme “Stand by Me" von Florence + the Machine. Unter dem Titel “Stand Together” wird allerdings nicht nur die Kampferfahrung der vier Helden gezeigt, sondern auch der Mut der Kinder und die Wichtigkeit des Zusammenhalts. Nur gemeinsam gelingt es den vier Helden, die Bestie, die wir schon aus früheren Final Fantasy-Trailern kennen, zu besiegen und anderen Gefahren auf ihrer Reise zu trotzen.

Das epische JRPG ist heute, am 29. November für PS4 und Xbox One erschienen. Schon vorab konnten sich einige Kritiker mit dem Spiel auseinandersetzen. Was sie zu dem neusten Final Fantasy-Nachfolger sagen, lest ihr hier im Wertungsspiegel.