Fishing Planet - Trailer zeigt Features der Angelsimulation

Donnerstag, 17. August 2017 um 11:30

Die Angelsimulation Fishing Planet erscheint Ende August für die PS4. In diesem Trailer könnt ihr euch schon mal einen Überblick über die verschiedenen Features des Spiels machen. Unter anderem gibt es 12 unterschiedliche Locations, darunter einen Bergsee oder ein Sumpfgebiet, in denen ihr die Köder nach über 70 Fischarten auswerfen könnt. Diese sind jeweils mit eigenen KI-Routinen ausgestattet, die sich an Parametern wie der Tageszeit, dem Wasserfluss oder der Temperatur orientieren. Die Auswahl an Angelwerkzeug ist ebenfalls ausladend, jedes hat eigene physikalische und hydrodynamische Eigenschaften. Statistiken und Punktzahlen können zudem online mit anderen verglichen werden.

Der Release von Fishing Planet für die PS4 ist für den 29. August 2017 geplant.