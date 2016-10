Fluch der Karibik 5 - Erster Film-Trailer mit Javier Bardem als Captain Salazar

04.10.2016 78 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Johnny Depp kehrt auch im fünften Piratenabenteuer Pirates Of The Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales als Captain Jack Sparrow zurück. Im ersten Teaser-Trailer zeigen sich gleich zwei Neuzugänge: Javier Bardem als neuer Schurke Captain Salazar und Brenton Thwaites als Henry.



Der fiese und brutale Captain Salazar (gespielt von Javier Bardem) hat es auf Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) abgesehen. Mit seiner Geister-Crew war er lange Zeit in einem Gefängnis im Bermuda Dreieck eingesperrt, doch nun gelang ihm endlich die Flucht. Dabei verfolgt er nur ein Ziel: Jeden einzelnen Piraten der sieben Weltmeere zu töten - einschließlich Captain Jack Sparrow. Dieser trifft Carina Smyth (Kaya Scodelario), eine Astronomin, die ein Tagebuch mit Hinweisen zum Dreizack des Poseidon besitzt. So begibt er sich auf die Suche nach dem magischen Artefakt, der seinem Besitzer die Fähigkeit verleiht, das komplette Meer zu kontrollieren. Doch er ist nicht der einzige, der es auf den Dreizack abgesehen hat.



Unklar ist noch, welche Rolle dabei Geoffrey Rush als Barbossa und Orlando Bloom als Will Turner spielen werden. In weiteren Rollen sind Kevin R. McNally als Joshamee Gibbs und Golshifteh Farahani dabei. Auch der legendare Beatles-Sänger Paul McCartney spielt in einer noch unbekannten Rolle mit. Die Regie führen diesmal die beiden Norweger Espen Sandberg und Joachim Rønning (Kon-Tiki).



Pirates Of The Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales (Salazar's Revenge) sticht nächstes Jahr in See. Der deutsche Kinostarttermin ist für den 25. Mai 2017 angekündigt.