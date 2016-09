For Honor Alpha - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

16.09.2016 5 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von For Honor auf PC, PS4 und Xbox One. Der PC ist auf extreme Grafik-Details gestellt, was gleichzeitig die maximale Detailstufe ist. Die Aufnahmen stammen aus der geschlossenen Alpha, demnach kann es noch zahlreiche Änderungen und Anpassungen am Spiel bis zum release geben. Eine Übersicht über die Grafik-Einstellungen am PC gibt es am Ende des Videos. Dieses Video auf YouTube in 1080p60 ansehen, Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.