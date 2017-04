For Honor - Cinematic-Trailer zur »Season 2: Shadow & Might«

Freitag, 28. April 2017 um 08:02

Der Cinematic-Trailer kündigt die Season 2: Shadow & Might für das Mittelalter-Actionspiel For Honor an. Echte Gameplay-Szenen gibt es dabei nicht zu sehen.

In der zweiten Saison von For Honor, feiern mit dem Shinobi sowie dem Zenturio zwei neue Klassen ihr Debüt. Während der Shinobi mit ihrem japanischen Kusarigama die Gegner beinahe tänzerisch töten, konzentriert sich der Zenturio darauf, die Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. Dabei führt er ein klassisches Gladius-Schwert. Die Klassen sind jedoch anfangs nur Besitzern des Season-Pass zugänglich. Ab dem 23. Mai ist dann die Freischaltung mithilfe von Ingame-Stahl möglich.

Des Weiteren bringt die zweite Saison (Schatten & Macht) mit »Die Schmiede« sowie »Tempelgarten« zwei neue Multiplayer-Karten und epische Ausrüstung. Diese Inhalte stehen allen Spielern von For Honor kostenlos zur Verfügung. Der Startschuss fällt am 16. Mai 2017.