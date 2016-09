For Honor - Die Wikinger-Klasse »Raider« im Trailer

06.09.2016 139 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im Schwertkampf-Actionspiel For Honor wählen die Spieler nicht nur zwischen den drei Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter, sondern auch zwischen verschiedenen Unterklassen.

Eine davon ist der so genannte Raider der Wikinger, in der deutschen Version Plünderer genannt. Bewaffnet mit einer Zweihandaxt, werden sie an der vordersten Front der Wikinger gefunden.

Bei der Klassen-Einordnung in For Honor gehören die Raider zu den »Vanguards«: Ausbalancierte Kämpfer, die sowohl im Angriff, als auch in der Verteidigung gute Werte haben. Die Vanguards der Ritter sind die »Warden«, die Samurai führen den »Kensei« ins Feld.

Wer mehr wissen möchte, liest unsere jüngst veröffentlichte Titelstory aus dem GameStar-Magazin zu For Honor.