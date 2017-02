For Honor - Grafik-Vergleich: PC gegen PS4 und Xbox One

Dienstag, 14. Februar 2017 um 14:07

For Honor sieht auf allen Plattformen super aus, PS4 und Xbox One kommen in Sachen Grafik sehr nah an den PC. Wie nah zeigen wir in unserem Grafikvergleich zwischen PC, PS4 und Xbox One.

Die Grafik vom PC haben wir auf die höchste Stufe »Extrem« gestellt, nur Bewegungsunschärfe haben wir deaktiviert. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos.

Beide Konsolen können in Sachen Grafik sehr gut mit der PC Version mithalten. Die Unterschiede zwischen den Plattformen sind gering, abgesehen von 30 fps auf den Konsolen. Auf dem PC sind vor allem der Detailgrad leicht höher und die Schatten schärfer. Bei der Umgebungsverdeckung haben wir am PC MHBAO eingestellt, wie es das Preset »Extrem« vorsieht. Diese Technik kombiniert HBAO, MSSAO und SSSO und reduziert unter anderem Flackern.

