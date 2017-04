For Honor - In-Game-Trailer zeigt neue Emote-Animationen

Donnerstag, 06. April 2017 um 12:23

Ubisoft hat seinem mittelalterlichen Nahkampf-Actionspiel For Honor am 6. April neue Inhalte hinzugefügt. Einmal mehr handelt es sich dabei um Emote-Animationen, die in einem separaten Showcase-Video kurz vorgestellt werden.

Die Animationen sind im Spiel für die In-Game-Währung Stahl erhältlich. In der Regel liegt der Preis bei 7.000 Einheiten.

