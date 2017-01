For Honor - Schnell und tödlich: Die Walküre der Wikinger im Trailer

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 13:28

Der Trailer zum Multiplayer-Actionspiel For Honor stellt mit der Walküre (Valkyrie) die agilste und schnellste Klasse der Wikinger-Fraktion vor. Mit ihrem Speer hat sie eine hohe Reichweite und kann Feinde so auf Distanz halten. Gleichzeitig zwingt sie mit schnellen Seitwärtsbewegungen und flinken Combos die meisten Gegner schnell in die Defensive. Trotz ihres Schilds ist sie nur leicht gepanzert und steckt vergleichsweise wenige Treffer ein. Das macht sie verwundbar und zu einem der am anspruchsvollsten zu spielenden Helden von For Honor. Die Walküre zählt zu den Hybrid-Klassen - ihr Gegenstück bei den Samurai ist die Nobushi und der Lawbringer bei den Rittern.