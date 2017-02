For Honor - Testvideo: Hochglanz-Duelle mit vager Zukunft

Freitag, 17. Februar 2017 um 17:03

Ubisoft beweist mit For Honor Mut zum Unbekannten: Statt Shooter-Spektakel gibt es Mittelalter-Prügeleien mit Wikingern, Rittern und Samurai. Eine Nische, die bisher lediglich kleinere Mehrspieler-Titel wie Chivalry, Mount & Blade und War of the Vikings bedienen - schafft es For Honor also, diesen Battle Royale auch im Triple-A-Segment salonfähig zu machen?

Im Testvideo gehen wir auf Stärken und Schwächen der Kämpfe ein, stellen die Kampagne vor, bewerten die Technik und klären, ob For Honor im Gesamtpaket für alle multiplayer-affinen Recken zu empfehlen ist.