For Honor - Trailer: Neuer Spielmodus Tribute veröffentlicht und erklärt

Donnerstag, 14. September 2017 um 14:59

Zur dritten Season von For Honor hat Ubisoft den Spielmodus Tribute vorgestellt, der stark an Capture the Flag erinnert.

In vier gegen vier Gefechten kämpfen wir um auf der Karte verteilte Tribute. Diese müssen wir zu einem unserer drei Schreine bringen. Dabei erhalten wir je nach Wahl des Schreins unterschiedliche Boni auf unsere Kampfstärke. Sobald alle Schreine mit einem Tribut bestückt sind, startet ein Count-Down und wir müssen die Schreine verteidigen, um das Match zu gewinnen. Dieser Spielmodus soll für eingespielte Gruppen ausgelegt sein, da er sehr viel Taktik und Kommunikation erfordert.

Mit For Honor versuchte Ubisoft einen kompetetiven Multiplayertitel zu etablieren, scheiterte aber an schwindender Spielerzahl und unfairen Turnieren, bei welchen Bugs und Glitches massiv ausgenutzt wurden.