For Honor - Unboxing zur Collector's Case: Die schickste CE seit Monaten

Dienstag, 14. Februar 2017 um 17:12

For Honor gibt's für PC, PS4 und Xbox One neben der Standard-Fassung auch als Gold-Edition und limitierte Collector's Case. Wir packen im Video die Collector's Edition (PC: 139,99 Euro; PS4/Xbox One: 149,99 Euro) aus und zeigen die Inhalte der exklusiv im Ubishop erhältlichen Sammlerbox.

Neben dem Spiel für PC, PS4 oder Xbox One in der Gold Edition mit Season Pass liegen drei sehr detaillierte Helm-Miniaturen, ein Soundtrack und eine Lithographie in der hübsch gestalteten Box. Die Mini-Helme des Samurai, Wikingers und Ritters im Maßstab 1:3 sind aus Metal, teilweise beweglich und können auf eine Holz-Halterung aufgesteckt werden.

Neben dem Season Pass umfassen die digitalen Boni der Collector's Case außerdem das Digitale Deluxe Paket mit drei Helm-Verziehrungen, einer Finisher-Animation, ein exklusives Emblem und sieben Tagen Champion-Status (erhöhter Ertrag in Matches).

Weitere Infos zu den Edition von For Honor haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.