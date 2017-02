For Honor - Year-One-Trailer stellt Season-Pass-Inhalte vor

Freitag, 03. Februar 2017 um 07:50

Was erwartet Käufer des Season-Passes für For Honor im ersten Jahr nach der Veröffentlichung des Spiels? Auf diese Frage hat Ubisoft nun zwei Wochen vor dem offiziellen Release in Form eines Trailers die Antwort gegeben.

Insgesamt sechs neue Helden sollen demnach in den kommenden zwölf Monaten in den Multiplayer-Action-Titel implementiert werden. Diese sind zwar auch für alle anderen Spieler durch die In-Game-Währung Stahl kaufbar, Season-Pass-Besitzer erhalten sie jedoch schon jeweils eine Woche früher.

Darüber hinaus gibt es ein exklusives Emote, drei exklusive Embleme und drei sogenannte Scavanger-Crates - also Loot-Kisten mit zusätzlicher Ausrüstung. Und zu guter Letzt sind noch 30 Tage Champion-Status für einen XP-Boost enthalten.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Der Season-Pass ist in der Gold-Edition enthalten, kann aber auch für 40 US-Dollar separat erworben werden.

Detaillierter Überblick: Das sind die Season-Pass- und Gratis-Inhalte für For Honor