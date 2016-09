For Honor - Zwei Äxte und jede Menge Blut: Der Berserker im Trailer

16.09.2016 15 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im Schwertkampf-Actionspiel For Honor wählen die Spieler nicht nur zwischen den drei Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter, sondern auch zwischen verschiedenen Unterklassen.

Eine davon ist der so genannte Berserker der Wikinger. Er führt zwei Äxte in die Schlacht und kümmert sich um maximalen Schaden, er ist die Assassin-Einheit der nordischen Krieger. Die Assassinen der Samurai sind die Orochi, die Ritter stellen den Peacekeeper. Wer mehr wissen möchte, liest unsere Titelstory aus dem GameStar-Magazin zu For Honor.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.