Fortnite - Test-Video zum Early-Access-Release: Jetzt kaufen oder auf Free2Play-Start warten?

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 17:39

Eigentlich ist Fortnite ein Free2Play-Spiel und soll so auch 2018 veröffentlicht werden. In die Early-Access-Version des Koop-Shooters kann man sich aber jetzt schon ab 40 Euro auf PC, PS4 und Xbox One einkaufen. Aber lohnt sich das schon und was bietet Fortnite überhaupt in Sachen Umfang, Spielmechanik und Qualität?

Diese Fragen beantworten wir im Test-Video zu Fortnite und zeigen dazu jede Menge Gameplay aus dem neuen Spiel von Epic Games.

4-Spieler Koop gegen Zombie-Horden

Fortnite ist ein 3rd-Person-Shooter mit farbenfroher Optik und verschiedenen Heldenklassen. Bis zu vier Spieler wehren in den offenen Levels Zombie-Horden ab und können Fallen und einfache Gebäude errichten, um sich darin zu verschanzen. Bevor der Zombie-Sturm aufzieht, sollte man die Level jedoch nach Loot und Crafting-Material durchsuchen.

Zwischen den Einsätzen gibt es etliche Auflevelmechaniken für Waffen, Fallen, Helden, Helfer und mehr.

Wer noch ein paar Tipps zum Spielstart braucht, sollte einen Blick auf unseren Einsteiger-Guide zu Fortnite werfen.

