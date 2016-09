Forza Horizon 3 - PC gegen Xbox One im Grafik-Vergleich

21.09.2016 996 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von Forza Horizon 3 auf PC und Xbox One. Der PC ist auf maximale Grafik-Details gestellt, Bewegungsunschärfe haben wir deaktiviert. Eine Übersicht über die Grafik-Einstellungen gibt es am Ende des Videos. Diesmal ist Australien der Schauplatz von Forza Horizon 3 und lässt den Spieler die atemberaubende und vielfältige Landschaft von Sandstränden über Regenwälder bis zu den felsigen Canyons des Outbacks erkunden. Die digitale Version von Forza Horizon 3 ist ein Play Anywhere Titel, Käufer bekommen so jeweils eine Kopie für Xbox One und PC mit dem Windows 10 Anniversary Update. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.