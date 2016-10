Forza Horizon 3 - Wichtige Tipps für mehr Spaß am Rennspiel

05.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Forza Horizon 3 ist ein fantastisches Open-World-Rennspiel, wie wir im Test für Xbox One und in unserem PC-Test des Spiels feststellen. Allerdings ist das Spiel nicht gerade das zugänglichste seiner Art. Weil es obendrein das Seriendebut für den PC darstellt, wollen wir in diesem Video ein paar Tipps für mehr Spaß am Spiel zusammentragen. Wir erklären die amüsante Kollenen-Funktion. Wir zeigen, wie man das FP-System nutzt, um nebenher zu leveln. Wir weisen auf lohnenswerte Rennsereien hin und verraten, wie das Suchen der Scheunenfunde zum Kinderspiel wird. Das Video soll keine Spielanleitung sein, sondern all das Offensichtliche in Forza Horizon 3 um ein paar wertvolle Details ergänzen, die vielleicht nicht jedem Spieler klar sind. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen und beim Rasen in Forza Horizon 3!

