Forza Motorsport 7 gegen Project CARS 2 - Die Könige der Rennsimulationen im Grafikvergleich

Mittwoch, 27. Dezember 2017 um 19:00

Mit Forza Motorsport 7 und Project CARS 2 sind dieses Jahr zwei sehr starke Rennspiele an den Start gegangen. In unseren Tests liefern sie sich mit Wertungen von 90 und 89 ein Kopf an Kopf Rennen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Grafik beider Rennspiele und zeigen im Vergleich, wer hier die Nase vorne hat.

Dieses Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube.

Wir haben sowohl Forza Motorsport 7 als auch Project CARS 2 auf dem PC mit maximalen Grafikdetails und 2160p Auflösung gespielt.

Bei den Aufnahmen haben wir gleiche Strecken und gleich Autos herausgesucht, zudem haben wir annähernd auf ähnliche Wetterbedingungen und Tageszeiten geachtet. Das Video soll einen Eindruck vermitteln, wie die Entwickler an die jeweiligen Automodelle und Strecken herangegangen sind und auf welche Details sie Wert gelegt haben.

Forza Motorsport 7 im Test: Die eierlegende Wollmilch-Karosse

Project Cars 2 im Test: Meister vieler Klassen

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

