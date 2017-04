Freitag der 13. - Trailer zeigt Release-Termin der Horrorfilm-Adaption

Samstag, 22. April 2017 um 10:00

Gun Media und IllFonic zeigen im Releasetrailer des offiziellen Spiels Friday the 13th: The Game / Freitag der 13. nicht nur eine Handvoll blutiger Morde des Serienkillers Jason, sondern auch den Releasetermin: Ab dem 26. Mai 2017 wird der Multiplayer-Modus des Spiels verfügbar sein. Das Spiel wird für Xbox One, PS4 und für PC über Steam als Download erhältlich sein. Die Singleplayerkampagne soll angeblich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden.