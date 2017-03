Game of Thrones - Staffel 7: Teaser-Trailer kündigt epische Schlacht an

Donnerstag, 09. März 2017 um 15:00

Der US-Sender HBO kündigt mit einem ersten kurzen Teaser-Trailer die neue siebte Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones an: Am 16. Juli 2017 geht die Fantasy-Serie weiter, hierzulande wird sie ab dem 17. Juli 2017 auf Sky nur wenige Stunden nach der US-Premiere gezeigt.

Über die Handlung wird noch nicht viel verraten und auch der Teaser-Trailer zeigt noch keine neuen Szenen. Jedoch kündigt das Video den erwarteten großen Krieg zwischen den wichtigsten Häuser von Westeros an: Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Lady Olynna und Jon Snow beanspruchen den Eisernen Thron und die Macht für sich. Hinzu kommt die mächtige Gefahr aus dem Norden mit den White Walkers und Night Kings Armee.

Die siebte Staffel umfasst lediglich sieben Folgen statt wie bisher zehn. Eine achte Staffel ist bereits angekündigt und bildet nach aktuellem Stand den Abschluß der Fantasy-Serie.