GameStarCampt - Video: Alle Infos zu unserem gamescom-2017-Programm

Freitag, 18. August 2017 um 16:28

Unter dem Motto #gamestarcampt bringen wir euch dieses Jahr die gamescom nach Hause. Von Dienstag den 22.8. bis Samstag den 26.8. berichten wir täglich von 15:00 – 21:00 Uhr aus unserem Messe-Studio und zeigen die tollsten Spiele und interessantesten Entwickler der größten Spielemesse der Welt.

Dieses Jahr steht unser Studio im sonnigen gamescom-Camp im Kölner Jugendpark und kombinieren damit das beste aus beiden Welten: Die größten Namen der gamescom sprechen in angenehmer Atmosphäre über alle neuen Spieletrends.

Welche Spiele sind in der Show?

Zu den diesjährigen Highlights zählen Gäste wie Chris Roberts mit Star Citizen, Mount & Blade 2, Hunt Showdown, Kingdom Come: Deliverance, Call of Duty WW2, Destiny 2, Age of Empires, Assassin’s Creed Origins, DayZ und viele mehr.

» Vollständiges Programm des Livestreams & mehr Infos

Wer führt durch die Sendung?

Moderiert wird unser #gamestarcampt Livestream auf Twitch und YouTube von Michael Obermeier und Christian Fritz Schneider, täglich begrüßen wir allerdings auch in unserem Abendprogramm ab 18:00 Uhr auch Redakteurskollegen wie Sandro Odak, Michael Graf, Heiko Klinge, Maurice Weber, Phillip Elsner, Petra Schmitz und viele mehr.

Wie kann ich zusehen?

Achtung: Aktuell ist noch nicht abschließend mit den Betreibern des gamescom-Camps geklärt, inwieweit externe Besucher als Zuschauer vor Ort unser Studio besuchen dürfen. Wir versuchen natürlich eine Lösung dafür zu finden. Aktuell ist jedoch nur garantiert, dass Personen die bereits einen bezahlten Platz im gamescom-Camp haben, zuschauen dürfen. Wir aktualisieren diesen Text, sobald sich etwas ergibt und bitten um Verständnis.

Selbstverständlich läuft aber auch die ganze Sendung auf YouTube und Twitch, die interessantesten Beiträge auf dem Stream gibt’s zudem anschließend auch auf GameStar.de und YouTube.

Welche anderen gamescom-Veranstaltungen gibt es?

Neben dem #gamestarcampt-Stream gibt’s dieses Jahr außerdem in Kooperation mit McDonalds die Minecraft-Lounge Pixxel Island sowie spannende E-Sport-Turniere in Clash Royale und FIFA auf der ESWC-Bühne.