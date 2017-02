GameStars 2016 - Bester Shooter: Die Gewinner

Samstag, 04. Februar 2017 um 08:00

In diesem Video präsentieren wir die Gewinner der GameStars 2016 Leserwahl in der Kategorie Bester Shooter. Vielen Dank für die rege Beteiligung an unserer Abstimmung und viel Spaß beim Zuschauen!

Bei den GameStars 2016, der großen Leserwahl von GamePro und GameStar, hat unsere Community die Macht. Denn in den verschiedenen Kategorien entscheiden allein unsere User mit ihrer Stimme, welche Spiele gewinnen.