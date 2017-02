GameStars 2016 - Bestes Xbox-Spiel: Die Gewinner

Montag, 13. Februar 2017 um 09:50

Mit der Xbox One S gab’s für Xbox-Fans im Jahr 2016 nicht nur eine neue Konsole mit HDR- und 4K-Support, sondern natürlich auch jede Menge Spiele-Futter. Welche drei Spiele auf der Xbox One unseren Lesern und Zuschauern dieses Jahr am besten gefallen haben, zeigen wir im Video zu den Gewinnern der GameStars 2016 in der Kategorie bestes Xbox-Spiel.

Bei den GameStars 2016, der großen Leserwahl von GamePro und GameStar, hat unsere Community die Macht. Denn in den verschiedenen Kategorien entscheiden allein unsere User mit ihrer Stimme, welche Spiele gewinnen.