GameStars 2016 - In 60 Sekunden: So wählen Sie die Spiele des Jahres & gewinnen Grafikkarten

Montag, 19. Dezember 2016 um 16:01

Bei den GameStars 2016 entscheiden die Spieler über die besten Spiele des Jahres in etlichen Kategorien für PC und Konsolen. Wie das genau funktioniert und wie man dabei auch noch Grafikkarten von AMD gewinnen kann, erklären wir im Ankündigungs-Video.

GameStars 2016: Jetzt für die besten Spiele des Jahres abstimmen

Unter allen GameStar-Plus-Teilnehmern verlosen wird in Zusammenarbeit mit XFX noch drei AMD-Grafikkarten im Gesamtwert von über 600 Euro.

1x XFX AMD Radeon RX 480 RS mit 8 GB GDDR5 (256 Bit), 1.288 MHz GPU-Takt und 2.304 Stream-Prozessoren

1x XFX AMD Radeon RX 470 mit 4 GB GDDR5 (256 Bit), 1.226 MHz GPU-Takt und 2.048 Stream-Prozessoren

1x XFX AMD Radeon RX 460 mit 2 GB GDDR5 (128 Bit), 1.220 MHz GPU-Takt und 896 Stream-Prozessoren

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie lediglich bei GameStar Plus eingeloggt sein und an einer beliebigen GameStars-Umfrage teilnehmen. Dann landen Sie automatisch im Teilnehmerpool.

