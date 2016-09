Gears of War 4 - 20 Minuten Gameplay: Der komplette Prolog

29.09.2016 65 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Coalition-Studiochef Rod Ferguson und Kampagnen-Designer Matt Searcy zeigen in diesem Video die ersten 20 Minuten aus Gears of War 4 für PC und Xbox One. Wir sehen darin den kompletten Prolog, der nicht nur als Training sondern auch als Rückblick auf wichtige Ereignisse der Gears-Serie dient.

In drei Gameplay-Abschnitten erleben wir den Diebstahl der Pläne für den Hammer der Morgenröte durch die alte COG während der Pendulum-Kriege, den E-Day zwei Jahre später und damit das erste Auftauchen der Locust und zuletzt das Ende der Locust aus dem Finale von Gears of War 3, allerdings aus einer anderen Perspektive.

Denn im Prolog von Gears 4 spielen wir in allen drei Abschnitten einen einfachen Soldaten.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober für Windows 10 und Xbox One, wer die Gears of War Ultimate Edition besitzt, kann schon ab dem 7. Oktober spielen. Auf dem PC gibt es allerdings keinen Splitscreen.