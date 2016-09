Gears of War 4 - Horde 3.0 mit Klassen-Vorstellung im Trailer

Gears of War 4 ist ein Deckungs-Shooter von The Coalation, die auch schon die Gears of War: Ultimate Edition umgesetzt haben. Die Story in dem bekannten Sciencefiction-Szenario der Serie dreht sich diesmal um gleich zwei Hauptfiguren, die die Kampagne gemeinsam bestreiten: einen Mann (JD Fenix, Sohn des Kriegshelden Marcus Fenix) und eine Frau (Kait). So kann die Kampagne auch im Koop-Modus bestritten werden. Als Gegner hält eine neue Rasse von zweibeinigen Biestern her, die nicht auch nicht mehr wie eine Variante der Locus oder Lambet aussehen. Gears of War 4 unterstützt die Crossplay-Funktion zwischen der Xbox One und Windows-10-Systemen.