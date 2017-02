Get Even - Gameplaytrailer stellt die surrealistische Welt von Get Even vor

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 16:59

In Get Even müssen die Spieler ihre Umgebung erkunden, sich auf Details konzentrieren und und in der Rolle von Cole Black durch eine alte verlassene Anstalt, mit nichts weiter als den eigenen Erinnerungen laufen. Der »Opposite Worlds«-Trailer stellt die surrealistische und ungewöhnliche Welt von Get Even vor, in der sich die Spieler zurechtfinden müssen. Was ist real, was nur ein Flashback? Das Spiel wird am 26. Mai 2017 für PS4, Xbox und PC erscheinen.