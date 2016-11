Ghost in the Shell - Behind-the-Scenes-Video mit Scarlett Johansson

Freitag, 11. November 2016 um 16:25

Mit dem Science-Fiction-Film Ghost in the Shell kommt erstmals eine Realverfilmung des japanischen Kult-Mangas von Masamune Shirow in die Kinos. Das Video zeigt Ausschnitte von den Dreharbeiten mit Scarlett Johansson als Cyborg. Dabei sprechen Regisseur Rupert Sanders und Mamoru Oshii, Regisseur der populären Anime-Filme, über die Realisierung des Mangas.

Scarlett Johansson führt als Major, halb Mensch halb Cyborg, die Elite-Einheit Section 9 an mit dem Ziel, die gefährlichsten Kriminellen und Extremisten zu stoppen. Doch dann tritt ein neuer und gefährlicher Gegner auf den Plan, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die fortschrittliche Cyber Technologie von Hanka Robotics auszulöschen.

In weiteren Rollen spielen Takeshi Kitano als Daisuke Aramaki, Juliette Binoche (Der englische Patient) als Dr. Ouelet, Michael Pitt (Hannibal) als Kuze, Pilou Asbaek (Lucy) als Batou sowie Kaori Momoi (Die Geisha) mit.

Ghost in the Shell kommt am 30. März 2017 in die deutschen Kinos.