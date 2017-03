Ghost in the Shell - Section 9 mit Scarlett Johansson im Behind-the-Scenes-Video

Donnerstag, 16. März 2017 um 07:00

Das Special zum Film Ghost in the Shell nach dem populäre Manga von Mamoru Oshii wirft einen Blick hinter die Kulissen und stellt die Section 9 mit Scarlett Johansson als Major und ihr Team vor. Dabei kommen auch die einzelnen Schauspieler Scarlett Johansson, Pilou Asbaek als Batou und Regisseur Rupert Sanders zu Wort.

Scarlett Johansson schlüpft in die Rolle des Major Motoko Kusanagi, eine Cyborg-Agentin der Spezialeinheit Sektion 9 im Kampf gegen Kriminelle und Extremisten in der Zukunft. Doch dann wird sie mit einem Gegenspieler konfrontiert, der es sich zum Ziel macht, die fortgeschrittenen Cyber-Technologien des Konzerns Hanka Robotics zu vernichten.

In weiteren Rollen spielen Pilou Asbaek als Batou, Takeshi Kitano als Daisuke Aramaki, Juliette Binoche als Dr. Ouelet, Kaori Momoi und Michael Pitt als Kuze mit. Regie führt Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman) .

Deutscher Kinostart von Ghost in the Shell ist am 30. März 2017.

Warum der Film so wichtig ist, zeigen die Kollegen von unserem Partnerkanal Nerdkultur in einem Video-Special.