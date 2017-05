Ghost Recon: Fallen Ghosts - Release-Trailer: Wildlands-DLC bringt Hardcore- statt GTA-Action

Dienstag, 30. Mai 2017 um 18:18

Der zweite DLC für Ghost Recon Wildlands namens »Fallen Ghosts« ist ab sofort für Season Pass-Besitzer auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Alle anderen Spieler müssen sich noch bis zum 6. Juni gedulden. Der Launch-Trailer verschafft uns schon mal einen kleinen Einblick in die neue Erweiterung, die wieder separat von der Haupt-Kampagne im Menü gestartet wird und in der die Ghosts nach einer Bruchlandung mit dem Helikopter von Jägern zu Gejagten werden.

Wir sehen den neuen Bösewicht, der uns mit schwerer Rüstung, brachialer Waffe und einer neuen Soldaten-Truppe auf den Pelz rücken will. Fallen Ghosts soll den Spieler mehr denn je taktisches Gameplay abverlangen, um diesen übermächtigen Feind bezwingen zu können.

Wie war der erste DLC: Unser Fazit zu Ghost Recon: Wildlands - Narco Road?