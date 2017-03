Ghost Recon: Wildlands gegen GTA 5 / Online - Video: Was sind die Unterschiede?

Sonntag, 05. März 2017 um 11:00

Nach unserem Vergleich mit The Division vergleichen Julius Busch und Christian Schneider in diesem Video nun Ghost Recon: Wildlands mit GTA 5 bzw. GTA Online. Schließlich ist GTA Online mit seinen vielen Spielern aktuell eines der wichtigsten Online- und Koop-Spiele mit Open-World-Action.

Wo liegen also die Unterschiede zum neuen Taktik-Shooter von Ubisoft, der die Ghost-Serie erstmals in eine Open World bringt. Und wen sprechen die Spiele mit ihren unterschiedlichen Ansätzen bei Motivation und Gameplay eigentlich an.

Ghost Recon: Wildlands wird am 7. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Nach dem Release soll noch ein 4-gegen-4-Multiplayer-Modus als kostenloses Update nachgepatcht werden. Außerdem gibt es im Rahmen des Season-Passes neue Inhalte, die Ubisoft bereits vorgestellt hat.

Mehr Hardcore: Was fehlt Wildlands zum ARMA Lite