Ghost Recon: Wildlands - Testvideo: Für wen es sich lohnt

Donnerstag, 09. März 2017 um 14:26

Ghost Recon: Wildlands ist kein Taktik-Shooter wie einige ältere Serienteile, kein PvP-Scharmützel wie Call of Duty, kein Grind-MMO wie The Division - ja, was ist es denn dann? Im Testvideo spielen wir Koop und Solo, laut und leise, stellen in Bolivien jeden Stein auf den Kopf und zeigen Ihnen, ob das neue Ghost Recon Ihnen Spaß machen könnte.

Disclaimer: Bei den Dreharbeiten dieses Testvideos sind keine Lamas oder Zivilisten zu Schaden gekommen. Alle Stunts wurden von professionellen Redakteuren ausgeführt und sollten niemals von Kindern nachgemacht werden. Oder von Erwachsenen.

Sie wollen mehr wissen? Unser schriftlicher Test geht noch tiefer ins Detail.