Godless - Teaser-Trailer zur Western-Serie mit Jeff Daniels auf Netflix

Dienstag, 17. Oktober 2017 um 10:30

Der erste Teaser-Trailer zu Steven Soderberghs Western-Serie Godless wirft einen kurzen Blick auf die Mini-Serie mit Jeff Daniels als fieser Gangsterboss.

Der Gangster Frank Griffin (Jeff Daniels) tyrannisiert mit seiner Bande von Gesetzlosen im Wilden Western. Als sich sein ehemaliges Banden-Mitglied Roy Goode (Jack O'Connell) gegen ihn stellt, sinnt Frank auf Rache. Roy befindet sich auf der Flucht und findet in der abgelegenen Minenstadt La Belle Unterschlupf, die nur von Frauen bewohnt ist. Gemeinsam mit den Bewohnern der Stadt erwartet Roy das große Showdown mit Frank Griffin und seiner Bande.

Die Mini-Serie stammt von Regisseur Scott Frank (Autor von Logan: The Wolverine) und wird von Steven Soderbergh (Ocean-Reihe) produziert. In weiteren Rollen spielen Michelle Dockery (Downton Abbey, Non-Stop), Jack O'Connell (300: Rise of an Empire), Sam Waterston (The Newsroom), Scoot McNairy (Batman v Superman) und Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner) mit.

Die neue siebenteilige Western Mini-Serie Godless geht am 22. November auf Netflix an den Start.